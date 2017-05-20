Рэперы RG и Orxan Qarabasma выступят с #MINI соло концертом – клубное выступление двух талантливых представителей современной азербайджанской рэп-культуры пройдет 21 мая в клубе «Capitol».

Подробности предстоящего концерта читатели 1news.az могут узнать, пройдя по данной ссылке, а сегодня рэперы Анар RG и Orxan Qarabasma и исполнительный продюсер лейбла Aftermad Abdul Muzzi расскажут в интервью, чего поклонникам ждать от #MINI соло концерта, и в целом о своем творчестве.

- Чего ждать поклонникам от предстоящего концерта, в чем будет его основная фишка?

Abdul Muzzi: Как и на каждом нашем мероприятии, первостепенным является качество нашей работы и профессионализм наших артистов. Но главной особенностью является то, что это абсолютно новая программа, как по своему содержанию, так и по своему стилю. Альбом «MINI» исполняется впервые перед зрителем, и, я думаю, настоящие ценители рэп-культуры по достоинству оценят слияние старой и новой школ хип-хопа, которое мы демонстрируем в альбоме.

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- А чего вы ожидаете от поклонников?

RG: От наших поклонников мы ждем активности и правильной энергетики – это то, что является главным для рэп артиста. Мы не поп-артисты и нам не нужны шквальные аплодисменты и какая-то помпезность. Мы хотим, чтобы наши люди делали больше шума (улыбается).

Orxan Qarabasma: В Азербайджане очень сложно развивать рэп-культуру. Так как у нас большие проблемы со стилем среди молодежи. Никакая субкультура не доминирует, вы можете увидеть одного и того же зрителя сегодня на рэп-концерте, а завтра на поп, послезавтра на концерте национальной музыки. А это не позволяет альтернативным стилям взять верх, так, как это происходит в других странах.

- Вы стали популярными благодаря социальным сетям, вне теле- и радиоэфиров – стремитесь ли вы в эфир?

RG & OrxanQarabasma: Стремимся в эфир? (улыбаются) Зачем стремится туда, куда можно попасть по знакомству, ну или просто оплатить?! Конечно же, нет! Наша основная цель – это признание слушателя. Нам не нужны толпы слушающих нас, потому что мы модные. Нам нужна своя «банда», которая мыслит как мы, даже если она будет небольшой.

И по этой причине интернет – это самое то, что нам нужно, потому что там отсеиваются любители тренда и пафоса и остаются те, кто в реале понимает, о чем мы поем.

Abdul Muzzi: Интернет с каждым годом все больше вытесняет ТВ и в этом есть как плюсы, так и минусы. Плюсы заключаются в том, что многие таланты, не имеющие больших финансов, могут заявить о себе, но плохо то, что куча бездарностей, которых вообще нельзя пускать в общество, также имеют возможность быть услышанными, но мы всегда надеемся на здравый выбор и на вкус нашего зрителя. Ведь всегда видно, что хорошо, а что плохо.

- Как создается ваша музыка?

RG & Orxan Qarabasma: Ну, до создания музыка рождается в чьей-то голове, причем это может быть голова кого-то из наших друзей, даже не являющихся музыкантами (улыбается). Дело в том, что наши друзья, даже те, кто не является музыкантом, имеют достаточно хороший вкус и фантазию. И поэтому идея может прийти вообще с неожиданной инстанции, а вот процесс создания происходит уже в руках Надыра Гусейнова и Орхана Халисхана.

- Вы пишите не только для себя, но и для таких популярных артистов как Мири Юсиф, Натаван Хабиби и т.д. – не бывает обидно отдавать им 100% хиты, которые могли бы спеть сами?

Abdul Muzzi: Нет конечно, какая может быть обида?! Наша цель – делать качественную музыку и совсем не обязательно, чтобы исполняли ее именно мы! Мы за правильный музыкальный вкус среди народа, и успех любого артиста, с кем мы сотрудничаем, мы воспринимаем как свой.

RG: Мы очень тщательно подходим к выбору артиста. Азербайджан не богат артистами, которые имеют вкус понять и воспринять жанры, которые мы пропагандируем. Поэтому такие артисты как Мири Юсиф и Натаван Хабиби – это для нас больше друзья и единомышленники, совместно с которыми мы трудимся над созданием качественной музыки, нежели просто певцы, которым мы предлагаем материал.

- В целом, каков основной посыл вашего творчества? К чему стремитесь в творчестве и чего ждать от вас в ближайшее время?

RG: Мы за правильный рэп и мы делали, делаем и будем делать все для того, чтобы эта культура была донесена правильно до нашего зрителя. Потому что для кого-то рэп – это стишки, прочитанные в ритм, но в развитых странах это давно культура, хоть и очень молодая, которая смогла если не вытеснить, то составить достойную конкуренцию вековой поп-индустрии.

Orxan Qarabasma: Стремимся мы всегда к одному – и это саморазвитие. Мы – истинные фанаты своего дела и хотим делать это круто, потому что хип-хоп – это по-настоящему крутая музыка, в которой всегда есть посыл! Как я отметил ранее, главная цель – воспитать правильный вкус молодежи. А чего от нас ждать, мы сами не знаем, так как настроение творческого человека неконтролируемо (улыбается).

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Ф.В.

Фото: Орхан Рахманлы