Модель Тина Кунаки загорает на Лазурном побережье Франции.

20-летняя Тина Кунаки и 50-летний Венсан Кассель — одна из самых обсуждаемых пар последних месяцев. На днях модель приехала в Канны на фотосессию и недавно попала в объективы папарацци, когда загорала на побережье.

Кунаки сфотографировали в черном бикини, которое подчеркивало ее модельную фигуру. Напомним, что, по словам инсайдеров, возлюбленная Венсана Касселя специально перенесла съемку в город-хозяйку главного киносмотра из-за того, что ревнует актера к его бывшей супруге Монике Беллуччи, которую назначили ведущей церемоний открытия и закрытия 70-го кинофестиваля.

Напомним, что Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в августе 2013 года после 14 лет совместной жизни. У пары двое общих дочерей — Дева и Леони. С Тиной Кунаки у актера роман завязался в 2015-м.

elle.ru