На российском музыкальном канале Star Pro презентован новый клип заслуженной артистки России Анжелики Варум, снятый режиссером Сергеем Тканченко на песню «Мама».

Лирическая композиция «Мама» вошла в последний альбом А.Варум «Женщина шла» - автором всех песен в альбоме является народный артист России Игорь Крутой. Диск стал своеобразным музыкальным экспериментом композитора и певицы, тепло встреченным российскими музыкальными критиками и слушателями.

Песня «Мама» стала первым синглом с альбома, на который снят клип, рассказывающий трогательную историю нескольких поколений женщин одной семьи.

Отметим, что автором слов песни «Мама» является супруг А.Варум - заслуженный артист России Леонид Агутин.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.