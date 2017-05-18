Старшая дочь президента США Иванка Трамп, получившая должность консультанта президента, поделилась в социальной сети Instagram видеозаписью, на которой показала первые шаги младшего сына Теодора.

27 марта младшему сыну Иванки Трамп и Джареда Кушнера Теодору исполнился год – малыш является звездой на маминой странице в Instagram, где каждый снимок с младшим внуком президента США Дональда Трампа вызывает восторг и умиление подписчиков.

Не стал исключением и нижеприведенный ролик, в котором И.Трамп показала интернет пользователям первые шаги годовалого сына.

Отметим, что помимо Теодора в семье И.Трамп и Д.Кушнера растет шестилетняя дочь Арабелла Роуз Кушнер и четырехлетний Джозеф Фредерик.

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on May 18, 2017 at 3:30pm PDT

Ф.В, Г.Р.