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Бомонд

Иванка Трамп показала в сети первые шаги годовалого сына - ВИДЕО 19.05.2017 13:20

Старшая дочь президента США Иванка Трамп, получившая должность консультанта президента, поделилась в социальной сети Instagram видеозаписью, на которой показала первые шаги младшего сына Теодора.

27 марта младшему сыну Иванки Трамп и Джареда Кушнера Теодору исполнился год – малыш является звездой на маминой странице в Instagram, где каждый снимок с младшим внуком президента США Дональда Трампа вызывает восторг и умиление подписчиков.

Не стал исключением и нижеприведенный ролик, в котором И.Трамп показала интернет пользователям первые шаги годовалого сына.

Отметим, что помимо Теодора в семье И.Трамп и Д.Кушнера растет шестилетняя дочь Арабелла Роуз Кушнер и четырехлетний Джозеф Фредерик.

 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump) on

Ф.В, Г.Р. 

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