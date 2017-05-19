В преддверии выхода очередного сезона сериала «Карточный домик» актриса Робин Райт, исполнившая в нем главную роль, снялась топлес для журнала «The Edit».

Пятый сезон политической драмы «Карточный домик», в которой партнером Р.Райт является Кевин Спейси, телезрители смогут увидеть 30 мая, а пока представляем читателям 1news.az снимки 51-летней актрисы, опубликованные в журнале «The Edit».

Отметим, что за роль жесткой и беспринципной Клэр Андервуд в сериале «Карточный домик» Р.Райт была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала».

Ф.В, Г.Р.

Фото: Net-a-porter.com