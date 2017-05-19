Шоурум Collezione Italia, открывшийся в прошлом году, торжественно отметил свой первый день рождения в минувший weekend.

14 мая в Collezione İtalia состоялась открытая вечеринка в честь первой годовщины шоурума.

На мероприятии, которое прошло в праздничной, торжественной атмосфере, присутствовали около 200 гостей. Среди них было как руководство и сотрудники компании, так и ведущие азербайджанские архитекторы и дизайнеры интерьера, арт-директора, редакторы журналов, директора строительных компаний, основатели дизайн-студий и групп, клиенты шоурума и представители бомонда.

Для создания особо приятной праздничной атмосферы на площадке мероприятия была организована насыщенная программа - праздничный фуршет из блюд европейской кухни, различные напитки и живая музыка. Музыкальную часть вечера скрасила приятная lounge, jazz и национальная музыка. Среди исполнителей были Нармин Каримбейли, Nara White и кавер-группа Excellent .

Сразу после интервью местным СМИ учредители шоурума - Галиб Мамедов и Намик Идрисов - торжественно разрезали праздничный торт.

История создания экспозиционного пространства невероятных масштабов, ныне функционирующего под названием Collezione Italia, берет свое начало с салона сантехники Neoclass, который сумел в короткие сроки завоевать первенство на рынке и доверие клиентов. По завершении данного процесса становления на рынке дальнейшим логическим ходом для полного укрепления стал переход в сегмент мебели и интерьера. Таким образом появляется первый мебельный салон Del Mondo. Однако по пространству и количеству брендов данный салон не удовлетворяет желаний создателей проекта, которые хотят предоставить клиентам многообразие коллекций и брендов. Отсюда возникла идея организации пространства Collezione İtalia.

Основанный в 2012 году, на азербайджанский рынок Collezione İtalia пришел в марте 2016 года.

Расположившись на территории более 25000 квадратных метров, Collezione Italia вобрал в себя 300 лучших итальянских и европейских брендов дизайна и интерьера класса люкс.

У всех гостей пространства Collezione всегда есть возможность лично ознакомиться с представленными брендами, побыть в интерьере каждого из них, оценив качество и дизайн. Здесь представлены все стили и тренды мебельной моды - от роскошной барочной классики до экологичного минимализма и хай-тека.

Напомним, что в связи с тем, что исполнился год с начала деятельности компании Collezione İtalia в Азербайджане, с 14 мая по 14 июня объявляется 50% скидочная кампания на все товары в шоуруме.

Адрес: ул.академика Гасана Алиева, 139А. Тел: (012) 5681100.

Фейсбук: https://www.facebook.com/CollezioneIt/

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