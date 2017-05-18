«Фабрика звезд» возвращается на российские телеэкраны – ВИДЕО

Одно из самых популярных музыкальных шоу России вновь возвращается на экраны.

Организаторы шоу уже объявили кастинг участников. Теперь проект будет носить имя «Новая фабрика звезд» и выходить не на Первом российском канале, а на «МУЗ-ТВ». Редакторы музыкальной программы ищут талантливых и неординарных исполнителей.

Отметим, что выпускниками предыдущих «Фабрик» были Полина Гагарина, Елена Темникова, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати и другие популярные звезды. Для многих российских исполнителей именно этот телепроект стал первой ступенькой на дороге к славе.

Ok-magazine.ru