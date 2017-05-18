Главной звездой церемонии открытия юбилейного, 70-го Каннского кинофестиваля стала несравненная Моника Беллуччи, которой провела торжественную церемонию в роли ведущей.

Красавица итальянка Моника Беллуччи впечатлила гостей и участников мероприятия роскошным прозрачным платьем и страстным эффектным поцелуем на сцене с французским комиком Алексом Лутсем – как это было, можно увидеть в видеоролике и на фотографиях, представленных ниже.

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Ф.В, Г.Р.