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Иван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕО 18.05.2017 10:19

В эфире программы Первого российского канала «Вечерний Ургант» ее ведущий Иван Ургант рассказал о произошедшем на Играх исламской солидарности в Баку курьезном случае на соревнованиях по тяжелой атлетике.

«Иногда появляются новости, где даже шутить не требуется, - сама новость является самодостаточной, целостной. Главное только эту новость правильно оформить. Мы такие новости обычно читаем под музыку из кинофильма «Бронзовая птица», - сказал ведущий.

Зазвучали аккорды знаменитой заставки «Бронзовой птицы», и Иван голосом, имитирующим дикторов советской хроники, зачитал саму новость: «По сообщению портала 1news.az («Один ньюс точка эй зет» - именно так прочел название нашего сайта И.Ургант, вероятно, для еще большего соответствия формату «Бронзовой птицы» - прим. ред.), во время выступления на Играх исламской солидарности или, как их еще называют, Исламиаде, камерунский штангист Дональд Киемех после удачной попытки… (драматическая пауза под такие же аккорды) перекрестился».

Отметим, что как действительно сообщал вчера 1news.az, «курьезности эпизоду придает тот факт, что спортсмен выполняет ритуальный жест христианской конфессии, выступая на Исламских играх».

А сам этот эпизод вызвал весьма позитивный отклик у пользователей соцсетей, «разшеривших» видеоролик с фрагментом выступления камерунского штангиста с комментариями вроде: «Это здорово, вот такой должна быть настоящая толерантность!».

Н.А.

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