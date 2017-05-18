17 мая в Каннах стартовал международный кинофестиваль - крупнейшее кинособытие в Европе проходит в этом году уже в 70-й раз, а потому юбилейный фестиваль будет особенно насыщенным.

Честь открывать юбилейный фестиваль выпала фильму Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», в главных ролях в котором снялись Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель.

Лента рассказывает трагическую историю режиссера Исмаэля: в юности он теряет возлюбленную Карлотту. Спустя годы он находит силы, чтобы жить дальше — с помощью Сильвии. Однако неожиданно Карлотта возвращается и начинает разрушать жизнь некогда любимого мужчины.

Фильм не участвует в конкурсной программе фестиваля, но она и без того получилась интересной. Ханеке, Полански, Озон — за главный приз будут бороться ведущие режиссеры современности. Для актрисы Николь Кидман этот фестиваль тоже станет особенным, ведь сразу четыре картины с участием звезды будут представлены в разных программах смотра.

Оценивать конкурсные работы будут режиссер Педро Альмодовар, актеры Уилл Смит и Джессика Честейн, музыкант Габриэль Яред, кинорежиссеры Пак Чхан Ук, Паоло Соррентино и другие знаменитые кинематографисты. Все они на протяжении 11 дней отсмотрят два десятка картин основной программы, каждая из которых в большей или меньшей степени заслуживает победы на фестивале.

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