USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Бомонд

Независимость, элегантность, безупречный стиль, аутентичность и свобода духа – Drive de Cartier – ФОТО 18.05.2017 14:58

Коллекция Drive de Cartier, созданная в 2016 году, была разработана специально для мужчин, которые более всего ценят свою независимость и обладают безукоризненным чувством стиля.

Для мужчин, которые всегда выглядят с иголочки, будь они облачены в торжественный костюм или элегантную повседневную одежду. Мужчина в стиле Drive de Cartier всегда безупречен.

Его часы настолько же многогранны, как и он сам. Каждая модель часов из этой коллекции является подлинным образцом часового искусства и обладает изысканным механизмом. Часы коллекции Drive de Cartier оснащены счетчиками часов, минут и секунд, они показывают время во втором часовом поясе и обладают парящим турбийоном. Теперь коллекция пополняется новой моделью - Drive de Cartier Moon Phases, представленной в бутиках Cartier и Royal Collection.

Drive de Cartier Moon Phases

Эти часы оснащены мануфактурным механизмом 1904-LU MC. Одно из усложнений модели — указатель фаз Луны — расположено у отметки «6 часов». С его помощью можно отслеживать лунные циклы - зарождающуюся Луну, фазу полумесяца и полнолуние. Эта функция, известная как «астрономическая», является исключительно точной и требует корректировки на один день лишь раз в 125 лет.

Часы Drive de Cartier Moon Phases остаются верными художественному стилю коллекции Drive de Cartier и обладают впечатляющей износостойкостью. Они заключены в стеклянный корпус выпуклой формы, обладают гильошированным циферблатом белого цвета и доступны в двух вариантах (из розового золота и стали). Эта модель способна привнести в будние дни чарующую нотку изысканности.

Поближе ознакомиться с коллекцией Drive de Cartier можно в бутиках Cartier, по адресу: ул. 28 Мая, 2 и Royal Collection, ул. Ниязи, 5.

На правах рекламы

510количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Обвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОИван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи слилась в страстном поцелуе на открытии Каннского фестиваля – ФОТО – ВИДЕООлимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНОСтало известно, что сфотографировал космонавт Тома Песке на территории Азербайджана - ФОТОСаргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕОИстория о педофиле-таксисте в Баку всколыхнула соцсетиБелла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТОВ Ереване развевается флаг ЛГБТ - ФОТОКогда переполняют эмоции. Бурная реакция фаната из Ирака на успех соотечественника – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая15:40 «Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней15:35 Rixos Premium Belek: теперь еще новее и роскошнее – ФОТО15:30 У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей15:25 Меняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА15:20 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США15:15 В Renessans Palace осталось всего 15 квартир, предлагаемых со скидкой15:08 Москва и Ереван обсуждают вопрос экстрадиции убийцы семи членов армянской семьи в Россию14:58 Независимость, элегантность, безупречный стиль, аутентичность и свобода духа – Drive de Cartier – ФОТО14:51 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл – ФОТО – ВИДЕО14:44 Сборная Азербайджана по футболу готовится к матчу с Северной Ирландией - ФОТО14:37 Дни открытых дверей в музеях: спешите соприкоснуться с историей14:31 В Баку состоялся четвертый CEO Lunch - ФОТО14:27 «Исламиада»: Сборная Азербайджана по футболу в финале – ОБНОВЛЕНО14:22 Студенты БВШН на турнире Microsoft Imagine Cup14:15 Президент Армении принял отставку правительства