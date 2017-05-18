Коллекция Drive de Cartier, созданная в 2016 году, была разработана специально для мужчин, которые более всего ценят свою независимость и обладают безукоризненным чувством стиля.

Для мужчин, которые всегда выглядят с иголочки, будь они облачены в торжественный костюм или элегантную повседневную одежду. Мужчина в стиле Drive de Cartier всегда безупречен.

Его часы настолько же многогранны, как и он сам. Каждая модель часов из этой коллекции является подлинным образцом часового искусства и обладает изысканным механизмом. Часы коллекции Drive de Cartier оснащены счетчиками часов, минут и секунд, они показывают время во втором часовом поясе и обладают парящим турбийоном. Теперь коллекция пополняется новой моделью - Drive de Cartier Moon Phases, представленной в бутиках Cartier и Royal Collection.

Drive de Cartier Moon Phases

Эти часы оснащены мануфактурным механизмом 1904-LU MC. Одно из усложнений модели — указатель фаз Луны — расположено у отметки «6 часов». С его помощью можно отслеживать лунные циклы - зарождающуюся Луну, фазу полумесяца и полнолуние. Эта функция, известная как «астрономическая», является исключительно точной и требует корректировки на один день лишь раз в 125 лет.

Часы Drive de Cartier Moon Phases остаются верными художественному стилю коллекции Drive de Cartier и обладают впечатляющей износостойкостью. Они заключены в стеклянный корпус выпуклой формы, обладают гильошированным циферблатом белого цвета и доступны в двух вариантах (из розового золота и стали). Эта модель способна привнести в будние дни чарующую нотку изысканности.

Поближе ознакомиться с коллекцией Drive de Cartier можно в бутиках Cartier, по адресу: ул. 28 Мая, 2 и Royal Collection, ул. Ниязи, 5.

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