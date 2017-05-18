USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Бомонд

В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл – ФОТО – ВИДЕО 18.05.2017 14:51

Гитарист и вокалист одной из самых известных групп, работающих в стиле гранж, скончался через несколько часов после концерта в Детройте.

В США в возрасте 52 лет скончался фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл – по словам представителя музыканта Брайна Бамбери, К.Корнелл скончался этой ночью в Детройте, где группа Soundgarden 17 мая давала концерт. Смерть музыканта была «внезапной и неожиданной», ее причины пока не известны.

В сообщении отмечается, что родственники потрясены случившимся и просят СМИ воздержаться от вмешательства в их личную жизнь.

Крис Корнелл родился в Сиэттле в 1964 году и двадцатью годами позже создал вместе с Хиро Ямамото и Кимом Тайилом одну из самых известных групп города, получившую название Soundgarden. Уже в 1990 году группа получила за свой альбом Ultramega OK первую премию Grammy в номинации Best Metal Performance. В 1994 году альбом Superunknown вывел Soundgarden в лидеры чарта Billboard, а позднее телеканал VH1 поместил Soundgarden на 14-е место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока.

В 1997 году было объявлено о распаде группы, после чего Корнелл записал свой первый сольный альбом, а затем стал вокалистом группы Audioslave, созданной бывшими инструменталистами группы Rage Against The Machine.

Вместе с Audioslave Корнелл выпустил три альбома, а в 2007 году объявил об уходе и возобновлении сольной карьеры. В 2010 году было объявлено о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел новый альбом — King Animal.

В феврале 2017 года Soundgarden объявила о начале тура по Северной Америке, до конца мая она должна была дать концерты в Огайо, Миссури, Колорадо, Техасе и Оклахоме. На назначенный на 19 мая концерт в Коламбусе все билеты были проданы заранее.

РБК

236количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Обвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОИван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи слилась в страстном поцелуе на открытии Каннского фестиваля – ФОТО – ВИДЕООлимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНОСтало известно, что сфотографировал космонавт Тома Песке на территории Азербайджана - ФОТОСаргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕОИстория о педофиле-таксисте в Баку всколыхнула соцсетиБелла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТОВ Ереване развевается флаг ЛГБТ - ФОТОКогда переполняют эмоции. Бурная реакция фаната из Ирака на успех соотечественника – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая15:40 «Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней15:35 Rixos Premium Belek: теперь еще новее и роскошнее – ФОТО15:30 У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей15:25 Меняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА15:20 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США15:15 В Renessans Palace осталось всего 15 квартир, предлагаемых со скидкой15:08 Москва и Ереван обсуждают вопрос экстрадиции убийцы семи членов армянской семьи в Россию14:58 Независимость, элегантность, безупречный стиль, аутентичность и свобода духа – Drive de Cartier – ФОТО14:51 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл – ФОТО – ВИДЕО14:44 Сборная Азербайджана по футболу готовится к матчу с Северной Ирландией - ФОТО14:37 Дни открытых дверей в музеях: спешите соприкоснуться с историей14:31 В Баку состоялся четвертый CEO Lunch - ФОТО14:27 «Исламиада»: Сборная Азербайджана по футболу в финале – ОБНОВЛЕНО14:22 Студенты БВШН на турнире Microsoft Imagine Cup14:15 Президент Армении принял отставку правительства