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Бомонд

Miroir: новый стильный адрес на модной карте Баку - ФОТО 17.05.2017 10:20

В минувший уикенд в центре столицы Азербайджана, на проспекте Нефтяников, состоялось торжественное открытие концептуального бутика модной одежды Miroir, основной линией в котором станет fashion-продукция азербайджанских дизайнеров.

В Европе концептуальные бутики давно завоевали популярность среди поклонников моды и стиля, а в Азербайджане данный формат только начинает приживаться, и Miroir станет ярким тому примером. Miroir - совместный проект Atelier JAN и ателье DeCamie, главной целью которого является всесторонняя поддержка и всевозможная помощь современным азербайджанским дизайнерам, как уже начавшим свою деятельность, так и тем, кто только пытается сделать первые шаги в fashion-сферу Азербайджана.

Ни для кого не секрет, что сегодня fashion-рынок Азербайджана развивается стремительно, и это не может не радовать, так как стало модным одеваться от азербайджанских дизайнеров, вещи от которых стали must have в гардеробе стильных и модных азербайджанок.

Однако, несмотря на развитие модной азербайджанской индустрии и большой интерес покупателей к fashion-продукции, создаваемой азербайджанскими дизайнерами, не каждый из них может проявить себя в должной мере по ряду причин, сталкиваясь с определенными проблемами при пошиве, продаже, рекламе и т.д.

Теперь с появлением Miroir азербайджанским дизайнерам нужно будет сосредоточиться только на создании одежды, забыв обо всем другом, к примеру, о том, как продать созданное модное творение. Miroir предоставляет дизайнерам корнеры в бутике, в котором они смогут наглядно и с самой лучшей стороны продемонстрировать свою продукцию, которая однозначно найдет своего модного адресата.

Помимо предоставления корнеров, профессиональная команда Miroir поможет дизайнерам в разработке модного бренда от «А» до «Я», начиная с создания концепции бренда и фабричного пошива и заканчивая помощью в PR и печати всей необходимой марке промопродукции.

Именно для азербайджанских дизайнеров и с их непосредственным участием в Miroir будут проводиться модные показы, fashion-шоу и другие интересные мероприятия, в первую и главную очередь нацеленные на поддержку локальных модельеров и привлечение внимания к их fashion-продукции.

На втором этаже Miroir расположилось модное ателье, в котором креативные дизайнеры Atelier JAN и DeCamie помогут в формировании идеального образа, создав для вас эксклюзивное платье мечты.

 Miroir - многофункциональный бутик, в котором азербайджанские модницы и модники смогут найти все, чтобы их гардероб отвечал последним модным трендам и при этом всегда был стильным. Украшения и вечерние платья, детский гардероб и нижнее белье – в Miroir нет и не может быть случайных вещей, которые обязательно привлекут внимания покупателей, причем обновляться коллекции в бутике будут с завидной тщательностью.

Концептуальный бутик Miroir – это модная зона, где обновлять гардероб приятно и интересно, так как здесь нестандартная подача товара, да и в целом все иначе, нежели в стандартных модных бутиках, так как в Miroir все продумано до мельчайших деталей, что сделает шопинг продуктивным и незабываемым. И самое главное - именно здесь можно приобрести модные новинки, о которых с гордостью вы будете говорить: Made in Azerbaijan!

Получить более подробную информацию о концептуальном модном бутике Miroir и быть в курсе всех поступающих в него fashion-новинок можно подписавшись на его официальную страницу в социальной сети Instagram - @miroir_baku.

Как прошло открытие бутика Miroir и кто его посетил, можно увидеть, просмотрев фоторепортаж, представленный ниже.

В.Ф.

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