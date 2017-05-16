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Брэд Питт о жизни без Анджелины Джоли: «В мире еще много красоты и любви…» - ФОТО 16.05.2017 11:57

Голливудский актер Брэд Питт рассказал изданию Associated Press о своем психическом здоровье в связи с расставанием с Анджелиной Джоли и тяжелым бракоразводным процессом.

«Я не самоубийца. В мире еще много красоты и любви. Все в порядке, это просто жизнь. После развода моя жизнь сфокусирована на понимании новой структуры семьи. У меня нет секретов. Мне нечего скрывать. Мы - люди и человеческое состояние очень интересует меня. Если не говорить об этом, то тебе не станет лучше», - заявляет Б.Питт, намекая на свои проблемы с алкоголем.

Напомним, что ранее актер сделал шокирующее заявление в интервью журналу GQ  Style, назвав основной причиной развода с Анджелиной Джоли свое пристрастие к алкоголю.

Также в интервью Associated Press он заявляет, что на первом плане в данный момент для него семья: «Я хочу найти баланс между семьей и работой. Карьера не так важна, как семья».

Ф.В, Г.Р.

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