Выступление азербайджанской команды КВН «Сборная Баку» в Высшей лиге в эфире Первого российского канала вновь вызвало резонанс в социальных сетях – представляем читателям 1news.az заметку известного блогера Вячеслава Сапунова, посвященную игре «Сборной Баку» в 1/4 Высшей лиги КВН.

Можно, я еще раз выскажусь про наш КВН, про «Сборную Баку»? В эфире, наконец, показано ее второе и, увы, последнее на текущий год выступление в Высшей лиге.

ПРИВЕТСТВИЕ

Ребята по-прежнему свято верят, что москвичей смешат шутки про переезд азербайджанцев в Россию («Если мы пройдем дальше, то нас ждет хорошая работа в Азербайджане, а если нет, то плохая в Москве. По деньгам одно и то же, но для настроения хочется пройти»). И шутки про то, что азербайджанцы - торговцы, торговцы и еще раз торговцы («Мы не понимаем ваши книги. Например, фраза «за что купил, за то продал». Для азербайджанцев эта фраза бессмысленна») И опять про переезд («...Для азербайджанцев «в Россию можно» - законченное предложение»).

Далее внезапно (возможно, коварные ножницы первоканальных монтажеров) идет песня...

Тут маленькое отступление. Я не знаю, кто придумывает эти песни для «Сборной Баку». Вероятно, это человек с огромной коллекцией древней российской попсы. Но да бог с ней, с коллекцией: переделывать старые хиты - обычный прием для КВН. Но надо же хотя бы переделывать эти песни так, чтобы шутка на четвертой строчке не предугадывалась во время исполнения первой! Это меня удивило еще во время сочинского выступления «Сборной Баку». Помните? Тогда зазвучал знаменитый мотивчик группы «Комбинация» из песни «Бухгалтер». И пошла обновленная песня:

«Он перевел свои все деньги за границу,

Оформил бизнес на жену свою давно,

Но все равно его нашли менты столицы -

Он спрятал все улики, но забыл одно...»

...Пауза, вдох и вот вам «неожиданный» припев:

«Бухгалтер, маленький бухгалтер...»

Не ждали? Не ждали.

Не ждали, что там, где в юморе случаются обманки и сюрпризы, тупо спели настоящий и всем известный текст.

И вот теперь снова.

Теперь переделанная песня Сергея Крылова «Девочка моя»:

«Первая красавица в городе жила,

Очень неприступная девочка была

Но мешок накинув, украли три борца...»

Пауза... И опять финал из оригинальной песни, о котором все догадались еще значительно до:

«Так узнала мама моего отца».

Кстати, помните, как звучало у Крылова?

Вот так:

«Первая красавица в городе жила,

Очень неприступная девочка была,

Но соединились юные сердца,

И узнала мама моего отца».

В оригинальной песне на слова Виктора Пеленягрэ слушатели лишь в самом конце узнавали, кто лирические герои песни, выяснялось, что «дева-дева-девочка моя» - это мама исполнителя. В этом был эффектный ход, в этом был юмор. Выходит, наши ребята просто позаимствовали этот трюк у Пеленягрэ. Либо, вставив в третью строчку трех борцов с мешком, решили, что получился новый смешной хит.

Сценка про платную «Скорую помощь» забавная. Не смешная, но забавная. Позволила она «Сборной Баку» обогнать кого-нибудь из соперников? Нет. Последнее место в конкурсе «Приветствие».

БИАТЛОН

«Молодожены полтора года ели из пластиковой посуды, потому что копили на пластиковые окна». Из одноразовой посуды ели? Тогда молодожены потратили на нее больше, чем на фарфор. Ну да ладно...

«Руслан уверял сотрудников госнаркоконтроля, что это зеленый чай, но они продолжали с недоверием смотреть на белый порошок в пакетике». Про наркоманов есть тысячи шуток посмешнее.

«Тимур всегда мечтал работать водителем трамвая. Поэтому решился на операцию по перемене пола». Как Иса Рагимов ни играл лицом, этот бред он смешным сделать не смог. Если такая «шутка» идет в списке третьей, то страшно представить, что следовало дальше. Но после «Тимура» нашу команду вывели со сцены. Последнее место в «биатлоне».

СТЭМ

Наши сделали сценку про то, как Турал, живущий в Москве, хочет жениться на любимой Ане. Но к нему прилетают из Баку родители, которые хотят женить его на «дочери Джавида» («Какая разница, как ее зовут! Это же дочь Джавида!») Кто такой Джавид? Почему именно Джавид? А Аня? «Аня - это хорошо! Аня - пусть будет!» Подразумевается, что пусть тоже будет. Это идет рефреном, и за счет повторов становится смешным.

Турал пытается решить проблему, сходив к своему деду Самандару. Видимо, дед с его кинжалами на ковре и штанами, заправленными в носки, тоже москвич. Дед отпускает пару сальных шуточек, но соглашается помочь.

Тем временем в московскую квартиру Турала приходят «родители дочери Джавида». Вероятно, это сам Джавид, но так же не смешно... Вслед за ними появляется дед в своем имидже отставного пастуха-десантника. Дед приводит регистратора московского ЗАГСа, которая говорит, что нельзя регистировать человека, которого зовут «Дочь Джавида». Потом оказывается, что дочь Джавида тоже Аня. Отчего получается... Я запутался.

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Но практика в абсурдном юморе - дело хорошее. Сценка слегка неуклюжая, слегка недокрученная, но все равно стэм, пожалуй, самый удачный конкурс нашей команды в четвертьфинале. Но самый удачный только на фоне остальных ее же выступлений. Поэтому опять последнее место.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

В «музыкалке» «Сборная Баку» спела кавер на Дассеновскую Et Si Tu N'Existais Pas, взяв темой «Если б не было любви». На такую мелодию можно хоть телефонный справочник напеть - будет трогательно. Но в КВН желательны и дополнительные смыслы. Увы, их на песню придумали недостаточно:

1. Без любви «Титаник» был бы просто фильм.

2. Без любви дети рождались бы из чувства уважения.

3. Без любви исчезли бы любовницы.

4. Без любви люля-кябаб был бы просто жареным мясом.

5. Фильм «Любовь и голуби» без любви был бы документальным фильмом «Голуби».

На мой взгляд, мощная, обширная тема «Если б не было любви» совершенно не раскрыта. Хотя идея хорошая. Ее бы доработать и усмешнить...

А так опять последнее место в конкурсе.

«Сборная Баку» в четвертьфинале выступила лучше, чем в одной восьмой. И шуток про торговлю, и шуток про гастарбайтеров стало меньше. И юмор абсурда усилился. И карикатурные образы какие-никакие...

Но последнее место остается последним местом. Последние места во всех (!) конкурсах, ни одного «гола престижа» - это, чего греха таить, провал.

Выступление Гусмана, кажется, порезали, да?

Я понял, почему наша публика так нервничает, когда рассуждает о «Сборной Баку». Потому, что команда зовется «Сборной», подразумевая, что это лучшее, что есть в Баку по части КВН.

Вряд ли.

Я уверен, что есть в Баку авторы, способные шутить ярко, интересно, актуально.

Их только нужно найти.

Возможно, их нужно уговорить.

И они восстановят честь бакинского КВН.

Только отбирать новых авторов не должен человек, который считает репризу про «Тимура, решившегося на операцию по перемене пола» смешной.

Только не он! Ни в коем случае!

Да здравствует бакинский КВН!

Вячеслав Сапунов

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