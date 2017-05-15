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Бомонд

В Ичери шехер пройдет Silkway Fashion Festival – ФОТО 15.05.2017 17:56

24-26 мая в рамках Azerbaijan Fashion Week в Ичери шехер пройдет уникальный фестиваль моды Silkway Fashion Festival, в котором примут участие дизайнеры из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Организаторами фестиваля являются Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Azerbaijan Fashion Week.

Этим выбором организаторы Азербайджанской недели моды стремятся повысить интерес к национальным ценностям страны, как со стороны самих азербайджанцев, так и многочисленных гостей, традиционно посещающих это мероприятие в Баку.

Это будет первый в Баку подобный фестиваль, насыщенный яркими и концептуальными шоу, который будет регулярно проходить в будущем. В рамках фестиваля в Старом городе также пройдет Pet Show, в котором примут участие известные деятели моды, искусства со своими питомцами.

Сезон Осень-Зима 2017/2018 Недели моды будет проходить с 23 по 27 мая.

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии.

Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов, представители глянцевых международных, а также местных изданий.

Ф.В, Г.Р.

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