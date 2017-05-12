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Чувственность и сексуальность: 52-летняя Моника Беллуччи повторила образ Мэрилин Монро – ФОТО 12.05.2017 11:25

В преддверии старта Каннского фестиваля, церемонию открытия которого проведет несравненная Моника Беллуччи, актриса вновь украсила очередную глянцевую обложку.

М.Беллуччи украсила обложку французского журнала «Madame Figaro», специально для которого стала блондинкой, повторив образ голливудской иконы Мэрилин Монро – что получилось в итоге, можно увидеть на нижеприведенных снимках, автором которых является Эллен фон Унверт.

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Ф.В, Г.Р.

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