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Бомонд

Соблазнительная красотка Диана Ка в откровенной фотосессии в нижнем белье от Фидан Осман - ФОТО 12.05.2017 16:55

Дизайнер Фидан Осман стала популярной благодаря социальной сети Instagram, где ведет страницу @fidanosmanofficial, на которой представляет необычные украшения, созданные ею вручную.

За короткий срок Фидан снискала любовь и признание бакинских модниц, ценящих handmade, - для них дизайнер делает эксклюзивные украшения, в которых девушки становятся главными звездами вечера, где бы они ни появились.

Поклонницами модного творчества Ф.Осман являются актриса Пярвин Абиева, певицы Диляра Кязимова и Рилая, модель Айсель Манафова и многие другие.

Именно Ф.Осман первая из азербайджанских дизайнеров провела показ в рамках Азербайджанской Недели моды с участием знаменитостей, вышедших на подиум в ее первой коллекции платьев, произведшей фурор.

А сегодня читатели 1news.az могут увидеть кадры из снятого Русланом Набиевым lookbook’а коллекции нижнего белья, созданной дизайнером, лицом которой стала азербайджанская модель Диана Ка.  

«Идея создать коллекцию нижнего белья у меня была давно, и вот я решилась на этот шаг. Главным для меня было создать красивое и удобное женское нижнее белье, плюс очень важным для меня было, чтобы вещь, созданная мной, не выглядела вульгарно или же чересчур откровенно. Судя по положительным отзывам, я смогла осуществить задуманное.

В целом, создание этой handmade коллекции для меня своего рода небольшой модный эксперимент, и видя положительную реакцию, понимаю, что эксперимент удачный, и он будет иметь в дальнейшем продолжение», - отмечает в интервью 1news.az дизайнер Фидан Осман.

Также в своем интервью Ф.Осман отметила, что ее handmade-аксессуары в скором времени будут продаваться в Тбилиси, а в самое ближайшее время она представит коллекцию купальников.

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Феридэ Ибрагимова, Пярвин Абиева, Айсель Манафова, Iblondee на подиуме Азербайджанской Недели моды – ФОТО

Феликс Вишневецкий

Фото: Руслан Набиев 

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