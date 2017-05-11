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Грандиозные скидки в 50% на всю продукцию в шоуруме Collezione İtalia – ФОТО 11.05.2017 17:00

Весна – прекрасная пора вносить новые краски в свой дом.

Сейчас, когда огромное внимание уделяется дизайну квартиры, всегда важно помнить об интерьере. Ведь после работы хочется расслабиться, отдохнуть в красивой, уютной квартире от тяжелых будней и суеты.          

Эта весна – самое время добавить новых красок в свой интерьер, потому что в шоуруме Collezione İtalia, где собрано более 300 легендарных итальянских и европейских брендов и дизайнерских предметов интерьера, начинается грандиозная скидочная кампания.

В связи с тем, что исполняется ровно год с момента начала деятельности компании  Collezione İtalia в Азербайджане, с 14 мая по 14 июня объявляется 50% скидочная кампания на все товары в шоуруме. Таким образом, для того чтобы сделать свой интерьер ярче, а жизнь красивее, больше нет необходимости ехать в Европу. Клиентам предоставляется возможность приобрести всю продукцию от ведущих фабрик и производителей из Италии, Германии, Испании и других стран Европы по самым оптимальным ценам в Collezione İtalia.

Основанная в 2012 году, на рынок Азербайджана компания Collezione İtalia пришла в 2016-м. Официальное открытие и презентация экспозиционного центра ведущим специалистам и лидерам в области дизайна и интерьера, архитекторам и представителям бомонда состоялись в мае того же года. Располагаясь на территории в более 25000 квадратных метров,  экспозиционный центр Collezione İtalia вобрал в себя 300 лучших итальянских и европейских брендов дизайна и интерьера класса люкс. Среди них - Agoprofil, Oikos, Laboratorio İtaliano, Veneta Cucine, Team 7, Besana, Gianfranco Ferre, Jesse, Armando Rho, Biba Salotti, Gessi, Karol, İBB, Artesi, Petracers и другие эксклюзивы, которые представлены только в Collezione.                    

У всех гостей пространства Collezione всегда есть возможность лично ознакомиться с представленными брендами, побывать в интерьере каждого из них, оценив качество и дизайн. Здесь представлены все стили и тренды мебельной моды - от роскошной барочной классики до экологичного минимализма и хай-тека.

Адрес: ул. академика Гасана Алиева, 139А.

Тел: (012) 5681100.

Фейсбук: https://www.facebook.com/CollezioneIt/

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