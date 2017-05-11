22-летняя Микалия Холмгрен войдет в историю американского конкурса красоты «Мисс Миннесота» как первая участница с синдромом Дауна.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People.com, выиграв конкурс среди людей с особенностями развития, М.Холмгрен подала заявку на участие в конкурсе красоты в штате Миннесота.

Оргкомитет конкурса «Мисс Миннесота» в своем заявлении в связи с участием М.Холмгрен отмечает, что девушка идеально соответствует его формату: «Микалия – невероятная молодая девушка, которая является воплощением того, что организаторы «Мисс Миннесоты» ищут в конкурсантках уверенности в собственной красоте».

«Очень горжусь собой и рада, что моя жизнь меняется, и я иду к четко поставленной перед собой цели», - отмечает М.Холмгрен.

Ф.В, Г.Р.