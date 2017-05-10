Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mixmag.net, известный итальянский диджей и композитор, основатель музыкального жанра «дрим-хаус» Роберт Майлз умер в Испании на 48-м году жизни.

Р.Майлз прославился после создания в 1994 году композиции «Children», которая стала пользоваться феноменальным успехом в Европе - запись стала платиновой в Великобритании и Германии, а также золотой во многих других странах.

За свою творческую деятельность он выпустил шесть альбомов, самый большой коммерческий успех ему принесла в 1996 году пластинка «Dreamland», которая попала в Топ-10 семи стран.

Ф.В, Г.Р.