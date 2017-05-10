Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cnnturk.com, в личной жизни игрока «Барселоны» Арды Турана вновь перемены.

Напомним, что сравнительно недавно А.Туран во второй раз сошелся со своей девушкой Аслихан Доган, но и вторая попытка воссоединения отношений оказалась неудачной и пара рассталась, но футболист недолго горевал и закрутил новый роман.

Новая возлюбленная А.Турана – дочь легендарной турецкой актрисы Тюркян Шорай - режиссер Ягмур Унал, с которой футболист познакомился недавно, приехав из Барселоны в Стамбул на уикенд.

Однако пара пока не делает каких-либо официальных заявлений о романе и не появляется вместе на публике.

Ягмур Унал с мамой - актрисой Тюркян Шорай

Арда Туран

Ягмур Унал

Ф.В, Г.Р.