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Паулина Андреева разместила в сети редкий снимок Федора Бондарчука в день его 50-летия – ФОТО 10.05.2017 16:35

9 мая известному российскому кинорежиссеру и актеру Федору Бондарчуку исполнилось 50 лет.

28-летняя возлюбленная Ф.Бондарчука - актриса Паулина Андреева в день юбилея любимого мужчина представила в Instagram совместный снимок, сделанный во время прогулки по берегу, который сопроводила поздравительным комментарием «HB ❤ FB».

Снимок вызвал невероятный резонанс в социальной сети и российских СМИ, так как пара не часто балует поклонников совместными снимками, да еще такими, как нижеприведенный, демонстрирующий романтическую семейную идиллию режиссера и актрисы.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

Фото: Instagram by @paulina_andreeva_official_page

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