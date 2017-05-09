На съемках очередного эпизода турецкого сериала «Cesur ve Güzel» произошел скандал между исполнителями главных ролей в этом проекте - Кыванчем Татлытугом и Тубой Бюйюкюстюн.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sabah.com.tr, причиной скандала стало трехчасовое опоздание К.Татлытуга на съемочную площадку, после которого Т.Бюйюкюстюн покинула съемки, отметив, что не будет больше терпеть подобное отношение актера к рабочему процессу.

Как оказалось, это не первое опоздание К.Татлытуга на съемки, спровоцировавшее скандал с Т.Бюйюкюстюн, любящей четкость и ответственность в работе, которой Кыванч не очень-то придерживается.

Не исключено, что, несмотря на хорошие рейтинги и зрительскую любовь, сериал «Cesur ve Güzel» будет закрыт раньше времени именно из-за скандалов между исполнителями главных ролей.

Ф.В., Э.Т.