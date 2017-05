5 мая британской певице Адель исполнилось 29 лет.

В твиттере Адель поблагодарила фанатов за поздравления и опубликовала ироничные фотографии с подписью «Почти 30! Спасибо за пожелания здоровья».

По-видимому, именно так поп-звезда планирует выглядеть в зрелости (и намекает, что некоторые и 30 считают слишком солидным возрастом): жизнерадостной леди в розовом кардигане и очках на цепочке.

meduza.io

Nearly 30! Thanks for the well wishes. See you soon x pic.twitter.com/j15vjkMcye