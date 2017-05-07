USD1.7026
EUR1.8702
RUB0.0290
Brent47.38
WTI44.45
Золото2 091.56
S&P 500 Index2 389.52
Nikkei 22519 445.70
Бомонд

Тетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения - ФОТО 07.05.2017 12:07

5 мая британской певице Адель исполнилось 29 лет.

В твиттере Адель поблагодарила фанатов за поздравления и опубликовала ироничные фотографии с подписью «Почти 30! Спасибо за пожелания здоровья».

По-видимому, именно так поп-звезда планирует выглядеть в зрелости (и намекает, что некоторые и 30 считают слишком солидным возрастом): жизнерадостной леди в розовом кардигане и очках на цепочке.

meduza.io

1618количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Подростка, сбившего на Porsche молодую мать, отправят в исправительное учреждение - ФОТО - ОБНОВЛЕНОСтивен Хокинг рассказал, сколько осталось жить человечествуДизайнер Зюмрюд Мирзалиева обручилась с турецким актером – ФОТОВ Баку брат убил сеструДжанлукка Вакки признался в любви к Баку - ВИДЕОДжанлука Вакки прогулялся по Баку – ФОТО – ВИДЕОДжанлука Вакки: «Обязательно как турист вернусь в Баку, поразивший меня невероятной красотой и добротой людей» - ФОТОCкончалась известная азербайджанская ученая Рафига АлиеваАлен Делон объявил о завершении карьерыРасул Чунаев: «Цель – только золото» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

7 мая13:04 Гол Рамиля Шейдаева принес победу «Жилине»12:44 Олланд проголосовал на выборах президента - ФОТО - ОБНОВЛЕНО12:22 Пять бомб взорвались в следовавшем из Дамаска автобусе, есть погибшие - ФОТО12:07 Тетушка Адель: певица «состарилась» на свой 29-й день рождения - ФОТО11:36 Армянские ВС за сутки нарушили режим прекращения огня 121 раз11:05 Джанлука Вакки прогулялся по Баку – ФОТО – ВИДЕО10:00 Макрон и Ле Пен встретят итоги выборов в «монархических» точках Парижа09:00 Лавров: Москва не будет вмешиваться в дискуссии о России среди стран ЕС08:00 В Азербайджане проводится вступительный экзамен в вузы по I и IV группам специальностей07:10 Трамп и президент Перу обсудили политический кризис в Венесуэле06:40 СМИ: в США застреливший подростка офицер может получить пожизненный срок06:08 Во Франции разыскивают трех человек по подозрению в подготовке теракта05:34 WikiLeaks заявила, что нашла «российский след» в утечке писем штаба Макрона05:00 В США застрелили подростка, угрожавшего полицейским пневматикой04:29 СМИ: в результате стрельбы в пригороде Парижа погиб один человек