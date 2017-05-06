После развода с Венсаном Касселем в 2013 году Монике Беллуччи неоднократно приписывали романы с различными мужчинами, однако ни один из них так и не был подтвержден.

Зато теперь мы точно знаем, что сердце сексапильной актрисы занято: в недавнем интервью Paris Match Моника призналась, что встречается с французским актером Жилем Леллуш, который моложе ее на восемь лет.

Впрочем, их роман никого не удивил: на протяжении нескольких месяцев в кулуарах уже ходили слухи об их отношениях, особенно после совместного появления Моники и Жиля на гала-вечере Sidaction в Париже.

Если раньше у Моники особо не было времени на отношения с мужчинами (говорят, что плотные рабочие графики и стали причиной разрыва с Касселем), то сейчас ее жизнь кардинально поменялась. Актриса не раз признавалась, что после 50-ти все только начинается: возраст подарил ей свободу и гармонию с собой.

С.К.