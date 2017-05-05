3 мая в бутике Elluxus Baku, входящего в состав Italdizain Group, состоялся торжественный вечер открытия корнера Messika, где в атмосфере нежности и таинственности гости смогли погрузиться в волшебный мир сверкания бриллиантов.

Мероприятие, прошедшее с французским шиком, удивило даже самых искушенных гостей показом новейших ювелирных коллекций, мгновенными фотографиями и розыгрышем ценного подарка от Messika, победительницей которого стала Нигяр Абдуллаева.

Ювелирный бренд уже успел полюбиться не только мировым знаменитостям и it-girls, но и жителям нашего любимого города. На сегодняшний день ювелирные коллекции Messika – воплощение праздника, радости и любви для женщин с врожденным безупречным вкусом.

Мультибрендовый бутик Elluxus, расположенный на улице 28 Мая, 28С вот, уже более 2-х лет радует модниц столицы ювелирными новинками не только бренда Messika, но и Antonini, Brumani, Pippo Perez, Shaun Leane и др.

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