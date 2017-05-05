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Бомонд

Фахрия Эвджен отказалась от свадьбы в день своего рождения – ФОТО 05.05.2017 10:54

Предстоящая свадьба самой красивой пары турецкого кино Бурака Озчивита и Фахрии Эвджен продолжает оставаться одной из главных тем турецких СМИ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Cnnturk.com, свадьба звездной пары состоится в Стамбуле 29 июня, однако изначально Б.Озчивит и Ф.Эвджен планировали иную дату свадебного торжества.

Напомним, что предложение руки и сердца возлюбленной актер сделал в день своего рождения, преподнеся Ф.Эвджен кольцо стоимостью 90.000 турецких лир (45.000 AZN) со словами «Выходи за меня замуж», на что получил положительный ответ.

Начав планировать свадьбу, пара выбрала изначально датой ее проведения день рождения Фахрии Эвджен - 4 июня, но затем изменила дату, так как она попадала на священный месяц Рамазан и перенесла свадьбу на 29 июня.

Напомним, что Б.Озчивит и Ф.Эвджен обручились в начале марта на родине актрисы в Германии.

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Ф.В, Г.Р. 

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