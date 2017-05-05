Американская актриса откровенного жанра Молли Кавалли, которая приняла участие в экстремальной фотосессии в открытом океане, подверглась нападению акулы.

Для участия в рекламных съемках актрисе фильмов для взрослых Молли Кавалли пришлось обойти шесть претенденток. Следуя задумке фотографов, девушка погрузилась под воду в специальной клетке. Однако расстояние между прутьями оказалось слишком большим, и желтая акула смогла ухватить даму за ногу. Клетку незамедлительно подняли.

Пока медики успокаивали модель и обрабатывали рану, дайверы рассказали девушке, что, видимо, она чем-то не угодила хищнице. Ведь желтые акулы известны своей мстительностью, хотя и легче поддаются дрессировке. Возможно, модель просто слишком активно работала ногами и тем самым спровоцировала хищницу, которая реагирует на резкие движения.

В результате все закончилось хорошо. Девушке наложили 20 швов и дали оплачиваемый выходной. Та в свою очередь поспешила успокоить и порадовать своих поклонников несколькими новыми фото в социальной сети.

НТВ