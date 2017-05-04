Силиконовый скандал в Турции обрастает новыми подробностями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sabah.com.tr, 22-летняя медсестра Мерве Келеш, пострадавшая от неудачно проведенной пластической процедуры по увеличению губ, не единственная жертва Сонера Г., который, по словам девушки, провел ей эту процедуру, вызвавшую жуткую аллергическую реакцию и изуродовавшую девушку.

Данная ситуация получила широкую огласку в СМИ, в результате которой нашлась еще одна жертва Сонера Г., также пострадавшая от проведенной им процедуры по увеличению губ – ею оказалась 30-летняя домохозяйка из Аданы по имени З.У., которой была сделана инъекция на дому, давшая аллергическую реакцию.

В течение 20 дней З.У. старалась не выходить из дома, а выходя, прикрывала лицо платком, но услышав историю М.Келеш, решила больше не молчать о ситуации, в которой находится.

З.У., как и М.Келеш, была сделана инъекция в домашних условиях – по словам пострадавший, Сонер Г., как и в первом случае, аргументировал это тем, что клиника, в которой он работает, закрыта на ремонт.

Справа на фото З.У. – слева М.Келеш

Сам же обвиняемый девушками Сонер Г., который, по словам М.Келеш, получал образование в Азербайджане, свою причастность к произошедшему отрицает, подчеркивая, что не является врачом, а работает парикмахером.

Он был вызван в полицию, где дал показания, после чего на выходе заявил представителям турецких СМИ следующее: «Я никому не подотчетен. Дело будет рассмотрено в суде. Людей я не убивал и никого не обворовывал. Мне не за что чего-либо стыдиться».

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Ф.В, Г.Р.