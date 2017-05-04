USD1.7024
EUR1.8549
RUB0.0297
Brent50.64
WTI47.65
Золото2 128.51
S&P 500 Index2 388.13
Nikkei 22519 445.70
Бомонд

Стартует юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week 04.05.2017 14:10

С 23 по 27 мая в Баку пройдет пятый, юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week (Осень-Зима 2017/2018).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

В этом юбилейном сезоне Неделя моды вновь пройдет на самых оригинальных площадках столицы – Музее каменной летописи, в здании-символе Баку - Flame Towers и на территории исторического заповедника «Ичеришехер». Таким образом, организаторы Национальной Недели моды AFW стремятся повысить интерес к национальным ценностям Азербайджана как со стороны самих азербайджанцев, так и многочисленных гостей, уже традиционно посещающих это мероприятие в Баку.

Отметим, что в предыдущих сезонах Azerbaijan Fashion Week уже высоко оценили представители таких международных изданий как Vogue, Elle, Buro 24/7, L’Officiel, The New York Post и т.д.

Каждый день Недели моды будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых будут известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии, Украины.

В рамках мероприятия также пройдет презентация новой организации Azerbaijan Fashion Council, которая соберет представителей индустрии моды, красоты, фэшн-ритейла, а также финансового сектора, потенциальных инвесторов и производителей товаров легкой и перерабатывающей промышленности. Помимо этого важного форума, пройдет ряд public-tallk с представителями модной индустрии.

И по традиции, каждый день Недели моды будут завершать шумные вечеринки с участием дизайнеров, моделей, блогеров и просто ценителей моды.

Ф.В, Г.Р. 

178количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Бакинский армянин, посетивший родину спустя 30 лет: «Как я любил родной Баку, так и буду его любить. До конца своей жизни» - ВИДЕОКанье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТО«Не хотят твои работать»: Путин пошутил над турецкой делегацией - ВИДЕОАвтор суперхита «Сбежим в Баку» готовит новую песню о столице Азербайджана – ВИДЕОПо поручению Президента Азербайджана восстанавливается фасад здания Бакинского славянского университетаРеализация 500 килограммов азербайджанских яблок запрещена на территории Армении - ФОТОНа российской базе в Гюмри новое ЧП: один военный пропал, другого зарезалиБрэд Питт оказался алкоголиком: «Я мог пить как русский, под столом с водкой…» - ФОТОВ США на автоаукционе джип въехал в толпу, есть погибшие и раненые - ФОТОВ Китае появились игровые автоматы с живыми котятами - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

4 мая15:35 Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ФОТО15:33 Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел15:28 «Обезьяны» среди нас: в Баку завелись «кактусовые вандалы» - ФОТО15:21 Дугин: Некоторые силы заинтересованы в сохранении напряженности между Азербайджаном и Арменией15:10 Зеленое ожерелье вдоль дорог в Баку15:02 ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Потерять свою мать – значит, потерять смысл жизни…» – ФОТО14:58 Ноу-хау от абитуриента на экзамене: микрокамера, вмонтированная в пуговицу жилета – ФОТО14:51 Азербайджан применит новые методы защиты фольклора и других продуктов интеллектуальной собственности своего народа14:46 52-летняя Моника Беллуччи продолжает обнажаться для глянца – ФОТО14:41 В России готовят аналог грин-карты14:38 В центре Баку сотрудники полиции спасли женщин, предотвратив групповой суицид14:35 5 мая в Баку и на Абшероне тепло и в основном без осадков14:33 Эрдоган: Путин обещал изучить фотографии российских военных вместе с курдскими бойцами в Сирии14:32 Стали известны сроки формирования нового правительства Армении14:31 Месседж исламской солидарности