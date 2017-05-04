С 23 по 27 мая в Баку пройдет пятый, юбилейный сезон Azerbaijan Fashion Week (Осень-Зима 2017/2018).

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Azerbaijan Fashion Week проходит дважды в год: в мае и ноябре. В рамках первых четырех сезонов прошло более 60 показов известных дизайнеров, в том числе из Франции, Испании, Турции, России, Украины, Казахстана, Грузии, Латвии. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в Азербайджане и создание условий для демонстрации работы талантливых дизайнеров.

В мероприятии принимают участие международные эксперты модной индустрии, в том числе байеры модных розничных сетей и магазинов и представители глянцевых международных, а также местных изданий.

В этом юбилейном сезоне Неделя моды вновь пройдет на самых оригинальных площадках столицы – Музее каменной летописи, в здании-символе Баку - Flame Towers и на территории исторического заповедника «Ичеришехер». Таким образом, организаторы Национальной Недели моды AFW стремятся повысить интерес к национальным ценностям Азербайджана как со стороны самих азербайджанцев, так и многочисленных гостей, уже традиционно посещающих это мероприятие в Баку.

Отметим, что в предыдущих сезонах Azerbaijan Fashion Week уже высоко оценили представители таких международных изданий как Vogue, Elle, Buro 24/7, L’Officiel, The New York Post и т.д.

Каждый день Недели моды будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых будут известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии, Украины.

В рамках мероприятия также пройдет презентация новой организации Azerbaijan Fashion Council, которая соберет представителей индустрии моды, красоты, фэшн-ритейла, а также финансового сектора, потенциальных инвесторов и производителей товаров легкой и перерабатывающей промышленности. Помимо этого важного форума, пройдет ряд public-tallk с представителями модной индустрии.

И по традиции, каждый день Недели моды будут завершать шумные вечеринки с участием дизайнеров, моделей, блогеров и просто ценителей моды.

Ф.В, Г.Р.