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Бомонд

Канье Уэст: «На пляже в Мексике Ким выглядела дешево и неухожено…» - ФОТО 04.05.2017 10:59

Рэпер Канье Уэст разочаровался в Ким Кардашьян вместе со 100 тысячами ее подписчиков, отписавшихся от нее в социальной сети Instagram.

Отсутствие К.Уэста на Бале института костюма в Нью-Йорке, где его супруга К.Кардашьян появилась одна, породило множество слухов – как сообщает 1news.az со ссылкой на Ru.hellomagazine.com, рэпер решил отказаться от посещения гала-приема, поскольку разочаровался в Ким.

Причиной тому  стали недавние фотографии с отдыха Ким на пляже в Мексике, после которых от звезды реалити отписалось в Instagram более сотни тысяч человек, увидев ее без прикрас – с целлюлитом и шрамами от пластических операций.

Издание The Sun отмечает, что К.Уэст негодует от того, что создал из Ким бренд, икону моды и стиля, а она «одним неловким движением» все испортила, приводя со слов инсайдеров следующую цитату: «На фотографиях с сестрой Кортни на пляже в Мексике она выглядела неухожено и дешево. Вся работа Канье пошла насмарку. Канье сердится и на Кортни, поскольку считает, что она довольна этой неудачной фотосессией, поскольку выглядит на ней лучше сестры».

Но журнал People отмечает, что Канье пока не готов вернуться на красные дорожки совсем по иной причине – из-за его нервного срыва и госпитализации, случившихся в конце 2016 года, в связи с чем он пока воздерживается от публичных мероприятий.

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Ф.В, Г.Р. 

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