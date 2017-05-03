Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bbc.com, с известным гитаристом, основателем рок-группы Hampton Grease Band Брюсом Хэмптоном случился сердечный приступ на концерте в честь его 70-летия в Атланте, штат Джорджия.

Музыканту стало плохо на сцене Fox Theater - сердечный приступ случился во время исполнения гитаристом на бис песни «Turn on Your Lovelight». Но еще в течение нескольких минут после приступа Хэмптон оставался на сцене, так как игравшие с ним музыканты подумали, что он показывает запланированный трюк.

Хэмптон начал свою музыкальную карьеру, продолжавшуюся 50 лет, выступая с легендарным Фрэнком Заппой. В 1960-х он собрал свою первую авангардную группу Hampton Grease Band, выступавшую вместе с Grateful Dead.

Хэмптона называли «дедушкой джем-бэндов», так как он был вдохновителем импровизационных рок-концертов 1990-х. Б.Хэмптон известен своими экспериментальными сюрреалистичными композициями. Он выступал в жанре экспериментального рока и за свою карьеру выпустил более 20 пластинок.

Ф.В, Г.Р.