53-летний Брэд Питт впервые после разрыва с Анджелиной Джоли появился на обложке американского глянцевого издания про моду для мужчин GQ Style.

Б.Питт украсил сразу три обложки летнего номера GQ Style, съемки для которого проходили в заповедниках и национальных парках Америки.

Это не только первая обложка актера после разрыва с А.Джоли, но и первая его съемка после стремительного похудения, шокировавшего поклонников, которые связывают потерю веса со стрессом из-за развода.

Сам же Б.Питт, продолжающий худеть, перемены во внешнем образе никак не комментирует.

Ф.В, Г.Р.