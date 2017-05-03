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Бомонд

Актриса Меган Фокс продолжает одевать сыновей в платья – ФОТО 03.05.2017 14:29

Звезда Голливуда 30-летняя Меган Фокс является матерью троих детей.

Своего младшего сына Джорни Ривера актриса родила несколько месяцев назад и большую часть времени сейчас уделяет ему - актриса также воспитывает четырехлетнего Ноа Шеннона и трехлетнего Бодхи Рэнсона.

Недавно папарацци застали Меган в Лос-Анджелесе на прогулке со старшими мальчиками. Правда, с первого взгляда малышей можно принять за девочек — братья были одеты в платья;  сама актриса облачилась в серую толстовку и леггинсы.

Это не первый раз, когда старший сын актрисы гуляет в девчачьей одежде. В начале апреля папарацци засняли мужа Меган Фокс, актера Брайана Остина Грина в компании сыновей. Ноа был одет в платье с длинной пышной юбкой и обтягивающим топом. А когда актриса была еще беременной третьим ребенком, она вывела Ноа на улицы Лос-Анджелеса в платье диснеевской принцессы.

Кстати, Меган - не единственная, кто одевает сыновей в платья. Шарлиз Терон тоже наряжает сына, шестилетнего Джексона в наряды для девочек.

Cosmo.ru

Фото: Legion Media

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