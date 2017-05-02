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Песня Ильхамы Гулиевой в исполнении Замика стала хитом в сети - ВИДЕО 02.05.2017 13:06

Популярный исполнитель Замик Гусейнов включил в свой репертуар песню народной артистки Ильхамы Гулиевой «Kaman».

Песня «Kaman» написана композитором Фаиком Суджатдиновым на слова Ханым Исмайылгызы – Замиком композиция была исполнена в рамках проекта 106.3 FM, посвященного светлой памяти И.Гулиевой, скончавшейся 25 февраля 2016 года от сердечной недостаточности.

Количество прослушиваний ставшей хитом песни «Kaman» на официальном YouTube канале Замика в данный момент превышает 1.800.000 и с каждым днем эта цифра растет.

Также представляем читателям 1news.az прослушать песню «Kaman» в исполнении Ильхамы Гулиевой.

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Ф.В, Г.Р.

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