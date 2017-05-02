Песня Ильхамы Гулиевой в исполнении Замика стала хитом в сети - ВИДЕО

Изменена программа юбилейного гастрольного тура Валерия Меладзе – концерт в Баку состоится 5 мая

Джанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕО



В столице Азербайджана продолжается Бакинский шопинг-фестиваль, стартовавший 10 апреля

Монатик выступит на международном фестивале «Жара» в Баку - ФОТО – ВИДЕО

От пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕО

Hard Rock Café объявляет о начале World Burger Tour 2017 – ФОТО



World Burger Tour стартовал впервые в Баку, и каждый может отправиться в кулинарное путешествие, в котором даже не понадобится паспорт

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