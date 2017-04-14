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Джанлука Вакки сообщил 9 миллионам подписчиков в Instagram о визите в Баку – ФОТО – ВИДЕО 02.05.2017 12:33

В столице Азербайджана продолжается Бакинский шопинг-фестиваль, стартовавший 10 апреля.

Выступление в рамках Бакинского шопинг-фестиваля итальянского бизнесмена и филантропа Джанлуки Вакки, чьи видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров, прославившегося зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, станет большим подарком для его бакинских поклонников.

Джанлука Вакки выступит с диджейской программой 6 мая в Elektra Hall – о своем визите в Баку и предстоящем выступлении танцующий миллионер рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, где за Дж.Вакки следят более 9.100.000 подписчиков.

«Жду вас в Баку на шопинг-фестивале, в рамках которого в субботу, 6 мая, я выступлю с диджейским сетом. Наслаждайтесь!» - отмечает Дж.Вакки.

 

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Напомним, что ранее пресс-службой фестиваля было распространено видеообращение танцующего миллионера, приглашающего всех на Бакинский шопинг-фестиваль.

Напомним, что в торговых объектах участников Бакинского шопинг фестиваля, помеченных специальными стикерами «Baku Shopping Festival – Tax Free», применяется процедура возврата НДС, что сделает шопинг еще более выгодным и привлекательным. Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года.

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Танцующий миллионер Джанлука Вакки приглашает всех на Бакинский шопинг-фестиваль – ФОТО – ВИДЕО  

Ф.В, Г.Р. 

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