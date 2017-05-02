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Hard Rock Café объявляет о начале World Burger Tour 2017 – ФОТО 02.05.2017 11:15

World Burger Tour стартовал впервые в Баку, и каждый может отправиться в кулинарное путешествие, в котором даже не понадобится паспорт.

World Burger Tour- это ограниченное по продолжительности предложение, в рамках которого можно попробовать в Hard Rock Local Legendary бургеры из разных городов мира. Каждый бургер из той или иной страны вдохновлен элементами национальной кухни и будет путешествовать по Hard Rock Café разных стран с 1 мая по 25 июня.

Бургеры-путешественники

В этом году более 160 бургеров были перепробованы кулинарной командой Hard Rock-a, и любимчики большинства вошли в список World Burger Tour-2017. В течение мая и июня следующие бургеры будут представлены в Баку:

- Olé Burger (Барселона, Испания) – это соус Ромеско из красного перца, поджаренные овощи с рукколой и козьим сыром, танцующие на котлете из Certified Angus Beef®.

 - Banh Mi Burger (Хошимин, Вьетнам) – котлета из Certified Angus Beef ®, покрытая специальным вьетнамским соусом, дополненная тонко нарезанным огурцом и маринованными овощами, украшается кинзой и зеленым луком.

 - Riviera Burger (Ницца, Франция)  - настоящее произведение искусства из оливкового тапенада, маринованных помидоров, плавленого козьего сыра, свежей зелени и хрустящего картофеля, которое украшает котлету из Certified Angus Beef®.

 - Athens Burger (Aфины, Греция) – котлета из CertifiedAngusBeef®, дополненная баклажановым салатом с овощами и зеленью, соусом Haidari, хрустящим салатом и помидорами.

«World Burger Tour по-прежнему утоляет стремление наших гостей к приключениям, поэтому в этом году мы обновили меню, чтобы познакомиться с  уникальными и аутентичными ингредиентами со всего мира. Гости могут попробовать вкусы со всего света, не покидая своего родного города - от смелых южнокорейских кимчхи до сладких подорожников в Колумбии», - отмечает старший директор по исследованиям и разработкам для Hard Rock International Дэррил Миклер.

Все Local Legendary бургеры подаются с листьями салата, помидорами и идеальным дополнением - картофелем фри Hard Rock Savory Artisan. В World Tour Burger каждый выбор картофеля фри сопровождается дополнительным фирменным соусом. Гости могут выбирать или классический картофель, или  новые предложения, в том числе картофель с чесночным айоли и пряный карри-фри с майонезом тандури.

Как и артисты, чьи памятные вещи выставляются на стенах Hard Rock Cafe по всему миру, бургеры, подаваемые в Hard Rock Cafe, тоже «легендарные». Все Legendary бургеры отличает мясо высшего качества, свежие ингредиенты, фирменные соусы и лучшие сыры. В рамках меню World Burger Tour  также будут представлены всемирно известные коктейли, в том числе Southern Rock, Hurricane, Electric Blues, Mojito, Lovely Rita.

Гости смогут заказать коктейль и унести бокал-сувенир из Hard Rock Café Baku.

Получить дополнительную информацию о World Burger Tour можно на сайте  www.HardRock.com.

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