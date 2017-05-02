Беременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс в скором времени впервые станет мамой.
С.Уильямс и ее избранник - бизнесмен армянского происхождения, основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян, ожидающие появления на свет первенца, впервые вышли в свет вместе.
Будущие родители появились на балу Института костюма, прошедшем в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 1 мая – ранее пара никогда не появлялась на подобных мероприятиях.
Отметим, что теннисистка и бизнесмен обручены с декабря 2016 года.
Читайте по теме:
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТО
Ф.В, Г.Р.
Фото: Dailymail.co.uk, Thesun.co.uk