Беременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс в скором времени впервые станет мамой.

С.Уильямс и ее избранник - бизнесмен армянского происхождения, основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян, ожидающие появления на свет первенца, впервые вышли в свет вместе.

Будущие родители появились на балу Института костюма, прошедшем в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 1 мая – ранее пара никогда не появлялась на подобных мероприятиях.

Отметим, что теннисистка и бизнесмен обручены с декабря 2016 года.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Dailymail.co.uk, Thesun.co.uk