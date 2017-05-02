USD1.7025
EUR1.8579
RUB0.0299
Brent51.33
WTI48.62
Золото1 256.06
S&P 500 Index2 388.33
Nikkei 22519 445.70
Бомонд

Беременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО 02.05.2017 10:58

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс в скором времени впервые станет мамой.

С.Уильямс и ее избранник - бизнесмен армянского происхождения, основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян, ожидающие появления на свет первенца, впервые вышли в свет вместе.

Будущие родители появились на балу Института костюма, прошедшем в Метрополитен-музее в Нью-Йорке 1 мая – ранее пара никогда не появлялась на подобных мероприятиях.

Отметим, что теннисистка и бизнесмен обручены с декабря 2016 года.

Читайте по теме:

Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

Фото: Dailymail.co.uk, Thesun.co.uk

1687количество просмотров
От пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕО
Hard Rock Café объявляет о начале World Burger Tour 2017 – ФОТО
Беременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема американская теннисистка Серена Уильямс в скором времени впервые станет мамой
Джей Ло с новым бойфрендом, Моника Беллучи в «голом» платье и другие звезды на балу Института костюма-2017 – ФОТО
Певец Замик стал анимационным персонажем – ВИДЕО
Звезда «Голоса» Илья Киреев совершил прогулку по Ичери шехер и поделился своими мыслями о жизни, творчестве, любви - ФОТО

Звезда 3-го сезона российского шоу «Голос» и московского андеграунда Илья Киреев
На «Евровидение» в Киеве проданы тысячи несуществующих билетов
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Балотелли высмеял Ким Кардашьян: «Единственная женщина, которая делает пластические операции и становится только хуже» - ФОТОБыло — стало: Как сейчас выглядит звезда бразильского сериала «Клон», сыгравшая Жади – ФОТОАрмянскую модель и актрису из оккупированного Нагорного Карабаха не допустили до конкурса красоты в Испании – ФОТОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОКоманда Балаша Касумова выиграла в финале весенней серии игр «Что? Где? Когда?» на Первом канале - ВИДЕОЭльчин Азизов исполнил в эфире «Что? Где? Когда?» на Первом канале песню Муслима Магомаева – ВИДЕОФилипп Киркоров с королевским размахом отметил 50-летие – ФОТО – ВИДЕОBakuBus просит помочь в розыске пассажиров, портящих автобусы – ФОТОЭксперт Арег Галстян: «Азербайджан лоббирует своего представителя в ЮНЕСКО, а мы лишь высмеиваем его английский…»Судьба маленького Нахида. «Ему нужна срочная операция, но смерть отца лишила его последней надежды»

НОВОЕ НА САЙТЕ

2 мая12:00 В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса11:50 Златан Ибрагимович успешно перенес операцию11:41 На Каспии зафиксирована массовая гибель тюленей - ФОТО11:32 Центробанк Азербайджана о решении, касающемся учетной ставки11:28 От пения на пастбище до Национальной консерватории: как изменилась жизнь поющего пастуха, ставшего звездой соцсетей – ВИДЕО11:23 Генсек ОИC прибывает с официальным визитом в Азербайджан11:15 Hard Rock Café объявляет о начале World Burger Tour 2017 – ФОТО11:10 В Баку произошло извержение вулкана – мирового рекордсмена - ФОТО10:58 Беременная от армянина Серена Уильямс впервые появилась на публике с отцом будущего ребенка – ФОТО10:52 ВС Армении из минометов обстреляли азербайджанские позиции10:51 В Баку девушки-студентки подрались из-за парня10:48 Официальный курс маната ко всем валютам на 2 мая10:45 Стало известно, какое современное вооружение размещено Россией на военной базе в Армении10:31 Частично ограничено движение по одному из оживленных проспектов Баку10:28 Названа дата проведения первого заседания Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank