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Дан старт полуфинальным поединкам Азербайджанской Юниор Лиги КВН – ФОТО 02.05.2017 19:06

В Театре песни им. Рашида Бейбутова стартовали полуфинальные поединки Азербайджанской Юниор Лиги КВН.

В этом сезоне из-за большого количества команд полуфинал разделили на три подгруппы - за путевки в финал борются 18 команд.

Почетной гостьей первой игры стала Ирада Мамедханова, супруга легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку». В жюри вошли звезды КВН и ТВ – композитор, певец, один из фронтменов «Сборной Баку» Джабраил Расулов, телеведущая Нурлана Джафарова, актер «Сборной Баку» Фарид Исмайлов, участник «Сборной Баку», известный юморист stand up шоу Самандар Рзаев и директор Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков.

Бессменным ведущим Юниор Лиги является фронтмен «Сборной Баку» Турал Гасанлы.

Команды состязались в два конкурса – «Приветствие» и «Фристайл». Выступление юных КВН-щиков на сто процентов оправдало главную тему вечера «КВН Жив!». Юмор, который демонстрируют школьники, - актуальный, озорной, зажигательный, и этот уровень растет от игры к игре, доказывая тем самым, что юниорское движение КВН в Азербайджане набирает стремительные обороты. Во всех странах школьный КВН считается залогом будущего клуба, ведь именно в стенах начальных учебных заведений формируются будущие звезды, которым завтра представлять свою страну на международном уровне.

По итогам первого игры в финал прошли три команды - «Онлайн» (школа 227 поселка Кешля), «Сборная 134 школы» и «Сборная школы 23». Последняя команда стала победителем вечера, набрав наибольший балл за игру.

Итоги первого полуфинала подвел Джавид Шахбазбеков: «КВН - это прекрасная игра, которая олицетворят продвинутую молодежь. Сегодня мы увидели школьников, представляющих абсолютно разный подход к современным реалиям. Но всех их объединяет одно - это любовь к своей Родине. Главным итогом игры стало то, что на все процессы, происходящие в жизни, наши дети смотрят с чувством юмора и позитивом. Игра также доказала, что КВН в Баку жив. Меня очень радует, что эти юные таланты с оптимизмом смотрят в будущее, и они готовы в любых сферах добиваться самых высоких результатов. И как всегда, в такие моменты мы испытываем большое радость, потому что КВН делает нас чуточку счастливее, чем мы являемся на самом деле».

Азербайджанская Юниор Лига КВН выражает благодарность Министерству образования и лично министру Микаилу Джаббарову, Министерству молодежи спорта и лично министру Азаду Рагимову, а также председателю Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) Лейле Алиевой за всестороннюю поддержку КВН.

Ф.В, Г.Р.

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