Программа российского канала НТА «Двойные стандарты. Тут вам не там!» была посвящена городам Баку и Дубаю.
Ведущие программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» Ирина Шихман и Андрей Самарцев побывали в Баку и в Дубае и выяснили, что можно себе позволить в этих городах, имея в кармане всего 30 тысяч рублей.
А.Самарцеву выпала поездка в Дубай, а И.Шихман отправилась в столицу Азербайджана, с которой ближе ее познакомили главный редактор журнала «Nargis» Ульвия Махмудова, популярный певец EMIN, поэтесса Захра Бадалбейли, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов и заместитель директора технической комиссии Формула-1 Кямал Алиярзаде.
Можно ли уложить в сумму, равную 30.000 рублям, все, что нужно для отдыха в Баку: транспорт, жилье, питание и развлечения, можно узнать, просмотрев нижеприведенный выпуск программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».
Феликс Вишневецкий, Г.Р.