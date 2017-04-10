Программа российского канала НТА «Двойные стандарты. Тут вам не там!» была посвящена городам Баку и Дубаю.

Ведущие программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» Ирина Шихман и Андрей Самарцев побывали в Баку и в Дубае и выяснили, что можно себе позволить в этих городах, имея в кармане всего 30 тысяч рублей.

А.Самарцеву выпала поездка в Дубай, а И.Шихман отправилась в столицу Азербайджана, с которой ближе ее познакомили главный редактор журнала «Nargis» Ульвия Махмудова, популярный певец EMIN, поэтесса Захра Бадалбейли, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов и заместитель директора технической комиссии Формула-1 Кямал Алиярзаде.

Можно ли уложить в сумму, равную 30.000 рублям, все, что нужно для отдыха в Баку: транспорт, жилье, питание и развлечения, можно узнать, просмотрев нижеприведенный выпуск программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!».

A post shared by Ирина Шихман (@irinashikhman) on Apr 9, 2017 at 8:12pm PDT

A post shared by Ирина Шихман (@irinashikhman) on Apr 10, 2017 at 3:58am PDT

A post shared by Ирина Шихман (@irinashikhman) on Apr 12, 2017 at 1:45pm PDT

A post shared by Ирина Шихман (@irinashikhman) on Apr 13, 2017 at 7:46am PDT

Феликс Вишневецкий, Г.Р.