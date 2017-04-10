USD1.7025
EUR1.8542
RUB0.0299
Brent51.90
WTI49.23
Золото1 263.60
S&P 500 Index2 384.20
Nikkei 22519 288.11
Бомонд

Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕО 01.05.2017 11:59

Программа российского канала НТА «Двойные стандарты. Тут вам не там!» была посвящена городам Баку и Дубаю.

Ведущие программы «Двойные стандарты. Тут вам не там!» Ирина Шихман и Андрей Самарцев побывали в Баку и в Дубае и выяснили, что можно себе позволить в этих городах, имея в кармане всего 30 тысяч рублей.

А.Самарцеву выпала поездка в Дубай, а И.Шихман отправилась в столицу Азербайджана, с которой ближе ее познакомили главный редактор журнала «Nargis» Ульвия Махмудова, популярный певец EMIN, поэтесса Захра Бадалбейли, исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов и заместитель директора технической комиссии Формула-1 Кямал Алиярзаде.

Можно ли уложить в сумму, равную 30.000 рублям, все, что нужно для отдыха в Баку: транспорт, жилье, питание и развлечения, можно узнать, просмотрев нижеприведенный выпуск программы  «Двойные стандарты. Тут вам не там!».

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

1852количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Самолёт Москва — Бангкок провалился в гигантскую воздушную яму, есть раненые - ВИДЕО«Бакинский марафон-2017» в фотографияхОпределились победители и призеры «Бакинского Марафона 2017 - ФОТОDihaj появится на сцене «Евровидения-2017» с конём на лестнице – ФОТО – ВИДЕОНовые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНОАзербайджанец из мусульманской семьи скоро станет католическим священником - ФОТОДмитрий Назаров забил очередной гол в Бундеслиге - ВИДЕОШахрияр Мамедъяров стал победителем международного шахматного турнира Мемориал ГашимоваПрезидент Австрии призвал всех женщин покрыть голову ради борьбы с исламофобиейЖурналисты разозлили Бурака Озчивита вопросом о бывшем любовнике Фахрии Эвджен – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

1 мая13:14 В Швеции подожгли крупнейшую шиитскую мечеть13:05 Новые подробности убийства женщины пьяной компанией возле Гыз галасы - ОБНОВЛЕНО12:58 АФФА при поддержке PAŞA Sığorta продолжает проект «Дворовой футбол» – ФОТО12:48 В Азербайджане проведена спецоперация, задержан мужчина, шантажировавший бизнесменов посредством Facebook12:31 Полад Бюльбюльоглу поблагодарил главу Туркменистана за присуждение ему звания народного артиста этой страны12:07 «Барселона» ищет замену Андресу Иньесте12:03 В апреле Госнефтефонд Азербайджана снизил продажу валюты на аукционах Центробанка11:59 Как ведущая НТВ отдохнула в Баку на 30.000 рублей – ФОТО - ВИДЕО11:57 На этой неделе вступает в силу запрет на езду по «Полосам Исламских игр»11:41 Иран принуждает Армению к функционированию Мегринской железной дороги - Мубариз Ахмедоглу11:38 На одном из проспектов Баку открыт новый пешеходный переход – ФОТО - ВИДЕО11:24 Сосо Павлиашвили рассказал о любви к азербайджанской кухне на Первом российском канале – ВИДЕО11:19 «Рука богини»: девушка Диего Марадоны забила гол рукой - ВИДЕО11:11 ПО «Азеригаз» изменило график работы в мае в связи с Исламскими играми11:06 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти