Несколько лет актер отрицал, что у него есть проблемы со здоровьем, в том числе и после того, как информацию публично подтвердил его друг Майкл Дуглас.

Вэл Килмер сообщил о том, что борется с раком, однако идет на поправку, во время своего веб-интервью для Reddit. Это был его ответ на вопрос одного из пользователей относительно комментария Майкла Дугласа о том, что его друг лечится.

«Он пытался мне помочь, потому что все спрашивали, куда я подевался,— защитил Килмер Дугласа.— Я проходил лечение от рака, но мой язык все еще опухший, так что я лечусь постоянно. Я пока еще не выгляжу нормально, поэтому люди думают, что у меня все плохо».

Майкл Дуглас подтвердил информацию о болезни друга в октябре прошлого года. Тогда он сказал в одном из интервью:

«Вэл замечательный парень, и он сейчас столкнулся с тем, с чем боролся я (онкология— Прим. ред.). Все складывается не лучшим для него образом. Вот почему вы долгое время ничего не слышали о Вэле. Мои молитвы с ним».

В ответ на это Килмер сделал большой пост у себя в Facebook, чтобы убедить окружающих, будто Дугласа дезинформировали.

Во время лечения он очень похудел и некоторое время носил шарфы и банданы, а также свитера с высоким горлом, чтобы скрыть трубку для трахеостомии.

Источник: ok-magazine.ru