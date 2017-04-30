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Бомонд

Филипп Киркоров с королевским размахом отметил 50-летие – ФОТО – ВИДЕО 01.05.2017 15:10

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Spletnik.ru, 30 апреля в Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт Филиппа Киркорова, который он дал в день своего рождения.

Поп-королю российской эстрады стукнуло 50 лет — цифра небольшая, но серьезная. К такому знаковому мероприятию Киркоров подошел с присущим ему королевским размахом: шоу «Я» получилось по-настоящему грандиозным. Декорации-трансформеры, сложные костюмы, зажигательная хореография и, конечно, старые и новые хиты Филиппа Киркорова — все это и многое другое ожидало зрителей, пожелавших воочию оценить новую концертную программу Киркорова.

После концерта VIP-гости дружным строем отправились на шестой этаж ГКД, чтобы отпраздновать юбилей в праздничной, неформальной обстановке. Прием у Ф.Киркорова оказался не менее (может, даже и более) царским, чем шоу: отборные морепродукты, дорогое шампанское, столы, ломящиеся от всех мыслимых и немыслимых закусок, а также выкрашенные золотом ананасы в качестве декора — все это добавляло присутствующим ощущение настоящего царского пира.

А списку друзей и гостей вечера позавидует, наверное, каждый юбиляр: певца пришли поздравить Алла Пугачева и Максим Галкин, Григорий Лепс, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Тимати, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Дмитрий и Полина Дибровы и многие другие.

«Фишкой» вечера стал вынос 400-килограммового торта. Назвать это произведение кондитерского искусства от Рената Агзамова тортом язык не повернется: это многоярусная конструкция, увенчанная вращающейся короной с бриллиантами из карамели, еще раз напомнила всем о статусе Ф.Киркорова на российской сцене.

 

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Особыми гостями вечера стали также дети Киркорова – 5-летние Мартин и Алла-Виктория, приковавшие к себе внимание всех взрослых.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Арина Мостовщикова / Spletnik.ru

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