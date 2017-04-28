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Бомонд

В шоуруме Rolls-Royce в Баку состоялась дегустация виски Glenfiddich - ФОТО 28.04.2017 11:40

Бренд самого титулованного в мире шотландского односолодового виски Glenfiddich организовал в столице Азербайджана дегустацию виски.

В рамках вечера в шоуруме Rolls-Royce Motor Cars Baku бренд-амбассадор Glenfiddich Александр Ивченко рассказал об истории шотландского односолодового виски Glenfiddich. Этот виски производят на дистиллерии в долине реки Фидик с 1886 года.

Именно тогда Вильямом Грантом была основана семейная компания William Grant & Sons. Александр Ивченко поделился с гостями вечера знаниями о процессе выдержки этого виски, его релизах, вкусовой гамме и дал несколько советов по сочетанию напитка с различными блюдами и закусками.

В рамках вечера состоялась дегустация виски Glenfiddich 21-летней выдержки. Гости в дружеской и уютной обстановке смогли пообщаться с представителями бренда Glenfiddich и оценить сочетание виски с изысканными блюдами.

Односолодовый виски Glenfiddich 21 Y.O. – напиток с неповторимым букетом и богатым утонченным вкусом. Его характерная черта – мягкая сладость, которой производитель добивается с помощью особой технологии выдержки напитка. Виски Glenfiddich 21 год вызревает в бочках из-под хереса и бурбона. Стадия «довыдержки» длится около 4-х месяцев и проходит в бочке из-под карибского рома.

Glenfiddich 21 Y.O. присущ классический янтарно-золотой оттенок. В его аромате - смесь спелых фруктов и карамели. Напиток порадует любого гурмана привкусом лайма, специй, ириски и легкими дымными нотами. Пить Glenfiddich 21 Y.O. эксперты рекомендуют в чистом виде. Специальными гостями вечера стали посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс, представители бизнес-кругов, заслуженные артисты, музыканты и художники Азербайджана

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