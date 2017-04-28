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Бомонд

Johnnie Walker Blue Label: Изысканный вкус, благородный аромат и богатая история - ФОТО 28.04.2017 10:00

Компания Legion официально представила в Баку элитное шотландское виски Johnnie Walker Blue Label, проведя серию эксклюзивных мероприятий по дегустации данного напитка.

Один из самых популярных мировых брендов виски – это Johnnie Walker, основанный шотландцем Джоном Уокером в 1819 году, считающийся настоящим королем среди виски и завоевавший любовь по всему миру, в том числе и в Азербайджане.

Johnnie Walker выпускает как доступные сорта виски, так и эксклюзивные напитки, что позволяет удовлетворить вкус и кошелек каждого покупателя. Официально представленный на днях в столице Азербайджана Johnnie Walker Blue Label - самый дорогой сорт виски данного алкогольного бренда, считающийся уникальным напитком, который невозможно подделать.

Так в чем же уникальность Johnnie Walker Blue Label?

Blue Label - настоящее произведение искусства в мире шотландского купажированного виски от Johnnie Walker. Рецепт приготовления напитка создал сам Джонни Уокер. Это - смесь солодовых и зерновых виски, смешивают его малыми порциями, чтобы создать необычный напиток со сложным и глубоким характером. Каждая бутылка Blue Label закупоривается особым способом, существующим еще с XIX века, и имеет индивидуальный номер.

Примечательно, что возраст этого виски не указывается по причине того, что в его купаж входят виды виски, возраст которых насчитывает более полувека. Состав сбалансирован удивительно, а послевкусие дарит полное блаженство.

Blue Label – это шотландский виски с особым вкусом, благородным ароматом и богатой историей, любимый напиток истинных ценителей виски по всему миру, которых немало и в Азербайджане.

Его вкус шелковистый, насыщенный, мягкий, сбалансированный, соединяющий бархатные тона темного шоколада и сладковатые, зрелые дымные нотки. А аромат напитка достаточно глубокий, но в то же время элегантный. Светло-золотистый цвет Blue Label подчеркивает элитный статус этого виски, который стоит пить в чистом виде.

Blue Label - это шотландское сокровище, которое украсит любой праздник и мероприятие, и в этом первыми смогли убедиться гости пресс-ланча, прошедшего в 360 Bar, а затем и VIP-ужина, состоявшегося в Bentley's bar.

Гостями мероприятий стали медиа-лица и представители азербайджанской бизнес-элиты, которыми был продегустирован Blue Label, мастерски и творчески представленный членами профессиональной команды Johnnie Walker Кенджи Джессе и Уиллом Томпсоном.

Официальные представители Johnnie Walker предоставили гостям двух мероприятий исчерпывающую информацию о продукции компании в целом и в частности непосредственно о виски Blue Label, которое стало главным героем дня и объектом восхищения и бесконечных комплиментов.

Как прошел пресс-ланч и VIP-ужин Johnnie Walker Blue Label можно увидеть в фоторепортаже, приведенном ниже.

Отметим, что компания Legion является эксклюзивным официальным дистрибьютором компании Diageo (бренды Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, Ciroc, Cardhu, Bell’s, J&B, Talisker, Crown Royal, Lagavulin, Singleton of Dufftown, Gordon’s, Tanqueray, Grand Marnier, Captain Morgan, Zacapa, Don Julio) в Азербайджане.

Одна из главных целей Legion в Азербайджане – обеспечение азербайджанского потребителя качественной и оригинальной продукцией одной из ведущих компаний мира. Полностью оригинальными и соответствующими требованиям производителя являются бутылки, на которых специальной наклейкой отмечено, что продукция поставляется именно Legion как единственным уполномоченным поставщиком этих брендов в нашу страну.

Компания Legion просит остерегаться возможных подделок и неоригинальной продукции.

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