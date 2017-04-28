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Бомонд

Эффект «голых» фото? Рэпер 50 Cent осыпает комплиментами Викторию Боню – ФОТО 28.04.2017 17:31

Обнаженные фотографии Виктории Бони с пляжа в Майами вызвали широкий общественный резонанс.

Как выяснилось, идея искупаться абсолютно обнаженной пришла Виктории в голову спонтанно. Она рассказала, что плавала с подругой на практически безлюдном пляже и никак не ожидала, что её могут заснять в таком виде. Отплыв на приличное расстояние от берега, Боня обнажилась. По ее словам, она не была готова к тому, что с берега за ней следили папарацци.

Виктория заверила, что, несмотря на предположения недоброжелателей, съемка не была постановочной. Российская модель была расстроена.

«На самом деле, мне даже мысль не могла прийти, что в Майами, где меня никто не знает, кто-то будет меня фотографировать. А оказалось, не так. Нас еще и в другой день снимали. Мы тогда не плавали, а просто сидели на лежаках. Сняли на видео, выложили на YouTube. Так что, не купайтесь голыми на пляжах. Там работают папарацци и могут вас сфотографировать...» — цитирует Боню Womanhit.ru.

На пикантные снимки обратили внимание не только отечественные, но и некоторые зарубежные СМИ, за счет чего «голые» кадры со звездой Инстаграма увидели ее коллеги как в России, так и на Западе.

Виктория Боня приглянулась рэперу 50 Cent. 41-летний музыкант осыпает блондинку комплиментами в соцсетях и явно желает познакомиться с ней поближе. Так, к одной из недавних фотографий звезды Инстаграма исполнитель написал комментарий: «Красотка, ты отлично выглядишь!» Возможно, артист узнал о российской экс-телеведущей именно после того, как в Сеть попали ее откровенные снимки, сделанные папарацци на пляже в Майами.

Фолловеры, увидевшие сообщения от 50 Cent под свежими постами Виктории, предполагают, что у двух знаменитостей и правда может завязаться роман, ведь сейчас Боня живет в Лос-Анджелесе и имеет все шансы лично встретиться с Кертисом Джексоном (настоящее имя рэпера). Вот только у блондинки уже есть возлюбленный, более того, ходят слухи, что она даже собирается замуж. Интересно, как он относится к известным поклонникам своей избранницы в соцсетях?

С.К., Э.Т.

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