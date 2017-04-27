Первый канал помог телеведущей после того, как ее мать публично заявила о беде, произошедшей с дочерью.

Вчера в эфир Первого канала вышел выпуск ток-шоу «Пусть говорят», в котором из уст матери Даны Борисовой прозвучала страшная правда - ее знаменитая дочь попала в беду и нуждается в помощи.

Екатерина Ивановна Борисова, мать телезвезды, на всю страну заявила, что Дана страдает наркозависимостью. Женщина со слезами на глазах просила сделать все возможное, чтобы спасти ее дочь. И ее призыв о помощи был услышан.

Дана Борисова в Instagram сообщила своим поклонникам о том, что отправилась на лечение в Таиланд.

В своем микроблоге Дана Борисова опубликовала снимок, сделанный у нее дома, но самой Даны на фото нет. В гости к попавшей в беду звезде пришли Андрей Малахова, Прохор Шаляпин и Елена Воробей. «Они пришли еще раз!!! Я ходила сонная и не накрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад))) Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что, Таиланд, привет», – подписала снимок Дана. И гордо, но немного сумбурно добавила: «Представляете, рейтинги показали, что по рейтингам среди простых людей я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект для Первого канала!» Судя по хештегу #тающиенаглазах, который имеется в посте Борисовой, речь идет о шоу, в котором будет рассказываться о людях, страдающих от анорексии. Помимо этого, Дана поделилась с подписчиками микроблога, что Малахов пообещал пообщаться с бывшим мужем телезвезды Максимом Аксеновым и сделать все, чтобы дочь Полина вернулась к ней.

Напомним, что вчера мать Даны Борисовой рассказала в ток-шоу «Пусть говорят», что с 2010 года она пыталась вылечить Дану от алкоголизма, отправляя дочь то в одну клинику, то в другую: «Больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке! Знаете, я ведь сама 25 лет фельдшером на скорой отработала. Наркоманов перевидала! Но всегда уже в экстренной ситуации – после передоза, например. И никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать, когда ее еще можно было спасти».

В конце выпуска Андрей Малахов обратился к Дане: он просил Борисову извинить его, но объяснил, что сейчас другого выхода у него не было. Оказывается, Малахов два года молчал о проблеме, которая есть у Даны.

С.К., Э.Т.