Украинская певица и победительница «Евровидения-2016» Сусана Джамаладинова, известная под псевдонимом Джамала, вышла замуж за cвоего давнего возлюбленного Бекира Сулейманова, с которым она познакомилась 3 года назад на вечеринке у общих друзей.

Церемония состоялась в Киеве, в Исламском культурном центре и прошла при соблюдении всех мусульманских традиций и обычаев, в присутствии муллы.

Медовый месяц молодожены планируют провести в Европе, сообщает ТСН.

Бекир младше Джамалы на 8 лет. Он окончил Киевскую школу экономики и магистратуру по специальности «Медицинская радиофизика». Кроме того, молодой человек является активистом крымско-татарской общины. В ноябре 2016 года Джамала показала поклонникам обручальное кольцо и сообщила, что обручена.

«Я сказала «да», - написала Джамала под фотографией.

Источник: Hello.Ru

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