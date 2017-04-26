В 50 миллионов рублей Анна Семенович оценила моральный ущерб, причиненный ей сотрудниками иностранного сайта для взрослых.

Певица обнаружила свои фотографии на эротическом портале и пришла в ярость. Под каждым ее снимком в стиле ню стоял призыв — позвонить по телефону.

Откликнулись, как подсчитал адвокат артистки, многие — почти 50 тысяч человек. Вполне вероятно, они искренне верили в то, что именно звезда российского шоу-бизнеса ведет с ними душевные и интимные разговоры. И щедро за это платили. А Семенович за такую рекламу не получила ни копейки.

Вести подсчет поклонников, которых порадовали и вдохновили ее фото, певице до этого момента не приходилось. Однако сейчас она вынуждена оценить, сколько внимания привлекла. Дело в том, что откровенные снимки российской артистки появились на зарубежном сайте для взрослых. Призыв подключиться к чату и виртуально пообщаться с ней лишь слегка прикрыл обнаженную Анну. При этом владельцы портала даже не стали ничего изобретать или взламывать — просто взяли кадры из фотосессии двухлетней давности, сделанной для мужского журнала.

По этому поводу Анна Семенович заявила: «Я поняла, что это набрало огромную аудиторию просмотров, и подумала: «Нет, так это оставлять нельзя». Это уже была последняя капля, которая привела к тому, что я буду привлекать людей к уголовной ответственности».

Певица хочет добиться закрытия сайта и получить от его владельцев внушительную компенсацию. Оценить моральный ущерб Анна решила путем исключительно математических вычислений. Количество посещений страницы с ее фотографиями было умножено сначала на 50 рублей, потом на количество просмотров снимков. Получилось 50 миллионов рублей.

Источник: ntv.ru