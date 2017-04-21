Видео Максима Галкина, на котором его сын Гарри поет «Песенку шофера», набирает популярность в Сети.

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают настоящих будущих звезд. Маленькие Лиза и Гарри точно унаследовали от своих знаменитых родителей артистический талант. Так, на многочисленных видео, которыми Максим и Алла делятся в своих блогах, видно, что дети охотно позируют на камеру и не боятся публики.

А вот сын Пугачевой и Галкина радует родителей еще и певческим талантом. Так, на днях звездный папа похвастался вокальными данными Гарри, опубликовав видео, на котором мальчик старательно поет «Песенку шофера», аккомпанируя себе на игрушечном пианино.

Теперь видео поющего Гарри набирает все большую популярность в Сети, а подписчики Максима Галкина отмечают, что мальчик растет настоящим артистом и отлично поет.

С.К., Э.Т.